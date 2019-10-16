ОМС по новым правилам: перемены — к лучшему

Представители «АльфаСтрахования» обеспечат всестороннюю поддержку и полную защиту интересов клиентов.

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Новые правила обязательного медицинского страхования вступили в силу относительно недавно, и поэтому многие пациенты до сих пор не вполне знакомы с нововведениями.

Внедрение новых правил позволит обеспечить более строгое соблюдение прав и интересов застрахованных, сделать страхование и получение медицинской помощи по ОМС доступнее. Помимо прочего, новые правила предусматривают эффективное взаимодействие всех участников обязательного медицинского страхования, в том числе при оформлении полиса ОМС в электронном виде, а также при получении информационного сопровождения застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи.

Вместе с «АльфаСтрахование — ОМС» разбираемся, какие преимущества предлагают пациентам изменения правил обязательного медицинского страхования.

Страховые представители помогают проходить диспансеризацию

Страховые представители по новым правилам осуществляют информирование и сопровождение пациентов: напоминают о необходимости прохождения профилактических мероприятий, оказывают информационное сопровождение при нарушении сроков направления на отдельные этапы оказания медицинской помощи, а также рассматривают обращения граждан и организовывают проведение необходимых экспертиз.

Чтобы бесплатно пройти диспансеризацию, необходимо иметь полис ОМС, быть прикрепленным к поликлинике и соответствовать требованиям по возрасту. Граждане в возрасте 18–39 лет проходят осмотр раз в 3 года, а люди старше 40 лет по новым правилам смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Представители же страховой медицинской организации напомнят о том, что пора снова проходить обследование.

Диспансеризация как и раньше проходит в два этапа. Изменились сами условия диспансеризации — в перечне обследований и анализов появились новые пункты.

Первый этап включает: сбор анамнеза (истории развития заболеваний); профилактический медицинский осмотр; анализ крови в зависимости от возраста; набор специальных обследований на онкологические заболевания. В зависимости от возраста предполагается проведение флюорографии, скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки, молочных желез, толстого кишечника и прямой кишки, предстательной железы, а также пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

На втором этапе диспансеризации врач определяет группу здоровья человека и назначает консультации узких специалистов, а также исследования для углубленной оценки состояния здоровья пациента. Если будет выявлено наличие хронического заболевания, пациента направят на диспансерное наблюдение.

Страховые представители консультируют бесплатно, как и прежде

Страховые представители оказывают всестороннюю поддержку бесплатно. Более того, консультацию можно получить вне зависимости от того, какой страховой медицинской организацией выдан ваш полис ОМС, и даже если вы ещё не застрахованы. В этом случае страховые представители сориентируют вас по общим вопросам, связанным с выдачей полиса ОМС, а также расскажут о ваших правах на медицинскую помощь.

«Можно считать, что страховой представитель — это ваш личный помощник в вопросах оказания услуг по ОМС. Пациенту достаточно позвонить по телефону круглосуточной горячей линии, и специалист проконсультирует по всем интересующим вопросам: от замены полиса до получения высокотехнологичной медицинской помощи», — поясняет Яна Коноваленко, директор Челябинского филиала ООО «АльфаСтрахование — ОМС».

Если у вас возникли вопросы или нужна помощь с получением бесплатной медицинской помощи по ОМС, звоните по телефону горячей линии 8 (800) 555-10-01 — страховые представители «Альфастрахование-ОМС» помогут найти решение.

Если полиса у вас пока нет, оформите заявку на сайте компании alfastrahoms.ru, по телефону горячей линии или обратитесь в один из пунктов выдачи полисов, действующих в Челябинской области.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.