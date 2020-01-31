Пять заблуждений о диспансеризации

Заболевания не всегда проявляются сразу: избежать катастрофы поможет своевременное обследование.

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», проведенному в 43 субъектах Российской Федерации, половина населения страны считает, что профилактические мероприятия должны быть обязательными для всех. Однако 15% наших сограждан считают, что проведение диспансеризации не повлияет на состояние здоровья в будущем. Вместе с ООО «АльфаСтрахование-ОМС» мы выделили пять самых популярных заблуждений для отказа от обследования. Давайте разберемся, насколько они обоснованы.

Заблуждение 1. Мне диспансеризация не нужна — я здоров



Если вы здоровы — это прекрасно. Но, к сожалению, заболевание не всегда проявляется сразу. Особенно если речь касается хронических неинфекционных заболеваний, от которых чаще всего страдают россияне. Например, большинство сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний развиваются медленно — месяцы или даже годы. Самочувствие ухудшается понемногу и незаметно, так что человек может и не подозревать, что болен.

Задача диспансеризации — выявить хронические заболевания до того, как они приведут к осложнениям, а лучше — в состоянии предболезни. Чтобы минимизировать риски, лучше всего начать лечение сердечно-сосудистых заболеваний до развития «сосудистых катастроф» — инфаркта миокарда или инсульта головного мозга, онкологические заболевания — до разрастания опухоли и появления метастазов, а сахарный диабет 2 типа — до появления сосудистых и других осложнений.





Заблуждение 2. Диспансеризация нужна медицинским организациям только «для галочки»



Государственные и частные клиники, которые проводят диспансеризацию, действительно получают финансирование за счет средств ОМС. Но это далеко не главная причина, по которой они заинтересованы в том, чтобы люди приходили на бесплатное обследование.

В 2019 году в одной только Челябинской области благодаря диспансеризации удалось выявить более 105 000 случаев заболеваний. Все эти люди уже получают помощь — в том числе 583 человека, у которых обнаружили новообразования, из которых 120 — злокачественные. Благодаря своевременному обследованию шансы на выздоровление у этих людей значительно увеличились.





Заблуждение 3. В диспансеризации нет дорогостоящих обследований, поэтому она бесполезна

На самом деле, на первом этапе диспансеризации такие сложные и дорогостоящие исследования, как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) зачастую не показаны. Эти исследования не проводятся в рамках диспансеризации, потому что у них другая задача: они, в первую очередь, нужны для подтверждения заболевания, а не для постановки диагноза.

При этом, если существует такая необходимость, в рамках диспансеризации возможно получить дорогостоящее обследование. Например, в качества онкоскрининга по показаниям, определяемым онкологом, могут быть проведены: цитологическое исследование мазка с шейки матки, маммография, исследование простат-специфического антигена, рентгенография или КТ легких, и другие исследования.





Заблуждение 4. По результатам диспансеризации попасть к узкому специалисту невозможно

Действительно, попасть на прием к гематологу или нейрохирургу бывает непросто. Однако это не означает, что вы останетесь без специализированной медицинской помощи.

Согласно программе государственных гарантий, время ожидания помощи не должно превышать:

прием терапевта, педиатра, врача общей практики — 24 часа с момента обращения;

прием врача-специалиста — 14 рабочих дней, а в случае наличия подозрения на онкологическое заболевание — 3 рабочих дня с момента обращения;

неотложная помощь — 2 часа с момента обращения;

проведение инструментальных диагностических (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований — 14 рабочих дней, а в случае подозрения на онкологическое заболевание — 7 рабочих дней со дня назначения;

оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи — 14 рабочих дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями — 7 рабочих дней с момента установления предварительного диагноза заболевания;

проведение КТ, МРТ и ангиографии — не более 14 рабочих дней со дня назначения;

установление диспансерного наблюдения врача-онколога — 3 рабочих дня с момента постановки онкологического диагноза.

Если приходится ждать больше — это нарушение доступности медицинской помощи. В этой ситуации следует обратиться к страховым представителям.





Заблуждение 5. Если во время диспансеризации найдут серьезное заболевание, никто не будет его бесплатно лечить

Это не так. Право каждого застрахованного по ОМС на бесплатное получение медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий закреплено законодательно.

Если вам необоснованно откажутся выдавать направление на ВМП или госпитализировать, потребуют заплатить за проведенные обследования, которые полагаются вам бесплатно, на помощь придут страховые представители.

Если вы получали полис в компании «АльфаСтрахование-ОМС» , звоните по телефону горячей линии: 8-800-555-10-01 . Специалисты подробно расскажут вам о ваших правах и приложат необходимые усилия, чтобы вы в полном объеме и бесплатно получили необходимое лечение, которое полагается вам по закону.

Если полиса ОМС у вас пока нет или вы желаете сменить страховую компанию, оформите заявку на сайте компании alfastrahoms.ru или обратитесь в один из пунктов выдачи полисов, расположенных на территории Челябинской области.

Будьте здоровы!

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