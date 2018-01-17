/ Смотрите на 1obl.tv совещание губернатора с главами муниципальных образований

Трансляция будет доступна на сайте и в социальных сетях.

В четверг, 18 января, губернатор Челябинской области проведет совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти. Главы и министры выступят с итоговыми докладами по результатам работы в 2017 году. На повестке встречи стоит пять вопросов.

Первым выступит министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, и подведет итоги реализации в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Продолжит совещание председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. Он доложит о результатах работы по обеспечению условий беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей с ограниченными возможностями здоровья, а во втором — об учете и уточнении списков избирателей на территории Челябинской области.

Следующим выступит заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов с отчетом об итогах деятельности Челябинской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году и основных задачах на 2018 год.

Завершит совещание начальник главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области Юрий Буренко с докладом об итогах деятельности ведомства в 2017 году.

Начало прямой трансляции в 10:00. Следить за ходом совещания можно здесь. Также трансляция будет доступна в социальных сетях.

