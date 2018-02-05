/ Борис Дубровский остался лидером рейтинга влиятельности региональной элиты

Эксперты подвели итоги активности политиков в январе.

Деятельность южноуральской элиты в первом месяце 2018 года оценили эксперты. Наиболее влиятельным и эффективным, как и в прошлом году, стал губернатор Борис Дубровский. Он получил 9,57 балла, больше чем на балл превзойдя председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Следом в рейтинге расположились начальник управления ФСБ по Челябинской области Юрий Никитин, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш, вице-губернатор Евгений Голицын. Позиции с 1 по 6 не изменились.

В январе свое влияние повысил Андрей Сергеев, глава ГУ МВД по Челябинской области. Он переместился на 7 позицию с 9 места. Улучшил позицию Денис Чернятьев, руководитель областного СУ СКР, закрыв десятку лидеров. Ранее он располагался на 11 месте. Остались в числе элиты, оказывающей очень сильное влияние, Евгений Редин, заместитель губернатора, и бизнесмен, совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов. У них 8 и 9 позиции соответственно. — рассказал сайту «Первый областной» представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.



Незначительные изменения в рейтинге влиятельности политик объяснил активной предвыборной кампанией, развернувшейся в регионе.

Январь 2018 стал месяцем фактического старта кампании по выборам президента Российской Федерации. Для начала общенациональной избирательной кампании в любом российском регионе, где власть контролирует ситуацию, характерно усиление консолидации элит. Именно ее мы и наблюдаем по результатам январского рейтинга. — продолжил Андрей Лавров.



В закрытом анкетировании, на основе которого составлялся рейтинг, участвовали 25 человек. Это политологи, журналисты, общественные деятели.