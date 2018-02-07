/ Индустриальный парк на базе ЧКПЗ предложил создать Борис Дубровский

Новое производство будет специализироваться на производстве автокомпонентов.

Новый индустриальный парк по производству автокомпонентов может появиться на Южном Урале. о такой возможности заявил губернатор Челябинской области после посещения Челябинского кузнечно-прессового завода. Новая площадка станет точкой поддержки для представителей малого и среднего бизнеса.



Челябинский кузнечно-прессовый завод важен для развития регионального машиностроения. Здесь ведется активная конструкторско-технологическая деятельность, налажено крупнейшее в России производство грузовых колес. Линейка продукции очень широкая и включает в себя предложения для предприятий многих отраслей промышленности. Есть потенциал для развития и реализации более масштабных проектов. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Министерство экономического развития и представители ПАО «ЧКПЗ» совместно проработают варианты создания нового индустриального парка. Оптимизация существующих площадок невозможна, предприятие достаточно загружено. Альтернатива — создание индустриального парка в городе Миассе, на промышленных площадках АЗ «Урал» при поддержке и с возможным участием ПАО «ЧКПЗ».



Наша задача — создание условия для наиболее полной реализации потенциала людей. У «ЧКПЗ» есть очень серьезная компетенция, наработанная десятилетиями. Они очень четко понимают рынок, и тенденции, связанные с импортозамещением. Формирование индустриального парка создаст серьезные условия для развития малого и среднего бизнеса. Также в рамках нашей работы мы рассмотрим вариант создания индустриального парка в Миассе, так как там имеются все необходимые компетенции. — отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.



Отметим, что сейчас ЧКПЗ — одно из ведущих предприятий машиностроения. Там выпускают штампованные колесные диски, детали для автомобилей и тракторов, железнодорожного транспорта, а также нефтегазового комплекса.

