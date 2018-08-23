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/ Борис Дубровский рассказал об информатизации общества на Южном Урале

Борис Дубровский рассказал об информатизации общества на Южном Урале

Губернатор выступил на пленарном заседании IT-форума.
сегодня в 16:16
  |  Общество

В Челябинске открылся Всероссийский IT-форум. Южноуральская столица по праву заслужила звание центра информационных технологий. Именно Челябинская область находится в десятке лучших по развитию информационного общества, здесь работают 105 IT-компаний, развивается IT-парк, функционирует регоператор «Сколково», открылась площадка коллективной работы «Точка кипения». Об этом рассказал участникам и гостям мероприятия Борис Дубровский во время своего выступления на пленарном заседании IT-форума. Он также отметил, что информационное будущее региона создают его жители, еще во время учебы в школе или университете. И такими грамотными и продвинутыми должны быть не только жители крупных городов, но и малых населенных пунктов региона.

Продолжается работа по развитию инфраструктуры связи, устранению цифрового неравенства в малых населенных пунктах. Впервые в этом году Правительство области субсидирует операторов связи, которые создадут инфраструктуру и в течение 5 лет гарантируют оказание услуг связи и доступа в Интернет для 90% домохозяйств, находящихся в населенном пункте. Аналогичные формы поддержки в настоящее время существуют не более чем в десяти регионах России. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, Челябинская область готова шагнуть в национальную программу «Цифровая экономика». Все прописанные там задачи Южный Урал может реализовать.

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