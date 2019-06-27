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/ Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом

Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом

Их разместили на зданиях, которые являются культурным наследием.
сегодня в 17:04
  |  Общество

Теперь современные жители Троицка, которые большую часть времени проводят в смартфонах, смогут узнать историю города, просто наведя камеру на спецтаблички. Их повесили на здания, представляющие историческую, художественную или культурную ценность — всего по городскому округу таких 125. На каждой табличке есть QR-код, который ведет на страницу с информацией об архитектурно привлекательных зданиях и памятниках.

По решению главы города были изготовлены 24 информационные таблички с QR-кодами на здания, вошедшие в туристическую зону. Информационные надписи были согласованы с государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области в установленном законодательством порядке. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Троицка.

Отметим, что новые таблички ярко-синего цвета, поэтому каждый желающий воспользоваться новой функцией может ее заметить.

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Комментарии

Виктор Ильин
17:59, 27.06.2019
Но правда в Троицке так и не смогли сделать расписания на очень многих остановках! Видимо посчитали это второстепенным
Андрюха Камшилов
17:44, 27.06.2019
По Челябинску номер дома не найдёшь и улицы название!,не то чтобы Qr код))) табличку

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