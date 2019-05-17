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/ В Челябинске откроют мультимедийный исторический парк

В Челябинске откроют мультимедийный исторический парк

В скором времени челябинцы и гости города познакомятся с историей в новом формате.
сегодня в 17:48
  |  Культура

Мультимедийный музей, рассказывающий об истории России, появится в Челябинске. Государственный исторический музей Южного Урала подготовил региональный контент для нового мультимедийного парка. Этот контент делится на четыре экспозиции-эпохи, отражающие историю всей страны и региона от Рюриковичей до новейшей истории России. Так же для реализации этого проекта музей готов предоставить свои фонды. Посетители увидят не только изображения подлинных предметов, но и огромный архив уникальных фотографий, в числе авторов которых легенды уральской фотожурналистики.

Музей создадут в рамках федерального проекта «Россия — моя история». Первоначально площадкой проекта была Москва, а затем его реализацией занялись и в других регионах.

В результате такой позитивной работы и качественной оценки в Челябинске появится культурное пространство, способное в будущем привлекать к себе большое количество посетителей, формировать облик научной и культурной жизни региона. — рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

Ранее сообщалось, что мультимедийный музей откроется в сентябре 2019 года и будет располагаться в ТРК «Гагарин-Парк».

Однако, выполнив работу с опережением назначенного графика, команде профессионалов удалось до назначенного срока создать яркий и уникальный контент. Об этом было сказано на совещании по открытию исторического парка «Россия — Моя история» в Челябинске.

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В Челябинске откроют мультимедийный исторический парк
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