СК начал проверку после смерти многодетной матери из Златоуста

Родные добиваются возбуждения уголовного дела, утверждая, что она была жертвой домашнего насилия.

Послушать 00:00

В Челябинской области продолжают выяснять обстоятельства смерти многодетной матери, с которой простились в Златоусте 1 октября. По словам близких погибшей 26-летней Светланы, перед смертью ее избил муж.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. О ее результатах будет сообщено позже», — прокомментировал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Нам удалось связаться с депутатом ЗСО региона Ольгой Мухометьяровой, которая ранее сообщила о смерти молодой многодетной матери на странице в социальной сети.

«Сегодня правоохранительные органы не связывают нанесение побоев с последующей смертью. Между тем, жители дома подтверждают, что слышали конфликт утром и крики о помощи. Родственники во время похорон обратили внимание на то, что лицо и шея дочери были в кровоподтеках», — рассказала Ольга Мухометьярова.

Родители Светланы подтверждают, что их дочь неоднократно избивал муж, доходило вплоть до перелома руки, поэтому очередной семейный скандал мог привести к трагедии. Депутат рассказала, что завтра вместе с родителями Светланы она пойдет писать заявление о признании их потерпевшими.