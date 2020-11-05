В Миассе будут судить наркоторговца, сбывшего более килограмма вещества

Наркотики изъяли из автомобиля злоумышленника.

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В Миассе перед судом предстанет житель Башкирии. Он обвиняется в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Установлено, что в марте 2020 года мужчина вместе с неустановленным лицом незаконно сбыл более 175 граммов вещества, содержащего карфентанил и метадон. В мае он вместе с еще одним человеком покушался на сбыт наркотического средства массой не менее 891,8 грамма, однако их остановили полицейские.

«Указанные наркотические средства изъяты из автомашины обвиняемого при его задержании и из места скрытого хранения в лесном массиве в Каслинском районе. Всего по уголовному делу из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято свыше 1 кг наркотических средств», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе задержания изъяли 158 тысяч рублей, на них наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.