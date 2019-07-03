Все началось с того, что рыбаки записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что арендаторы требуют деньги за ловлю рыбы. Тогда арендаторы заявили, что покупают икру для зарыбления на собственные деньги и не хотят терпеть убытки.
«Ситуация обострилась с начала зимнего периода 2018 года, потому что на самым любимых и посещаемых водоемах появилась куча пользователей, которые стали ходить, собирать плату за любительский и спортивный лов. Вместо каких-то решений и документов они предъявляли письма из федерального агентства по рыбной ловле. Я стал вникать в юридическую часть и понял, что это не так.» — рассказал председатель комитета рыболовства и рыбоводства Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев.
Эксперт отметил, что ситуация могла стать напряженной
Вопрос платной рыбалки, а также многие другие связанные с этой проблемой темы эксперты рассмотрели в программе «Большая студия» на ОТВ. Эфир передачи смотрите сегодня, 3 июля, в 19:45 и 22:00.
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