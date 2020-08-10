Ковидные больницы Челябинской области возвращаются к обычному режиму работы

Начиная с понедельника, 10 августа, к профильной деятельности перейдут 3 учреждения.

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Больницы, которые были переделаны под госпитальные базы для ковидных больных, возвращаются к работе по своим профилям. Такое решение во время осмотра обновлённого парка медицинской техники ЧОКБ принял губернатор Алексей Текслер.



Уже с понедельника, 10 августа, к основной работе приступили областной перинатальный центр, магнитогорский центр охраны материнства и детства и гинекологическое отделение горбольницы № 1 Челябинска. В ближайшее время к ним присоединятся областная больница № 2 и челябинская городская больница № 11.

«Все медицинские организации, которые возвращаются к работе по своему профилю, будут надлежащим образом подготовлены, в них будет проведена полная и тщательная дезинфекция, а также ряд других необходимых профилактических мероприятий»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также Алексей Текслер поручил закупить для учреждений нужные медикаменты и СИЗы. В случае необходимости эти больницы смогут вернуться в режим работы госпитальных баз.

«Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики. Я в еженедельном режиме приглашаю на областной штаб глав муниципалитетов, где мне докладывают, какие контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали безопасный эпидемиологический режим на территории нашего региона»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, по официальным данным на утро понедельника, 10 августа, в Челябинской области подтверждено 89 случаев заражения COVID-19. 11 из них было выявлено в региональном министерстве экологии. Всего за период пандемии коронавирусом на Южном Урале заразилось 12 803 человека.