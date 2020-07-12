Испытания первой в мире вакцины от коронавируса завершились в России

Эксперты доказали её безопасность.

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Испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах успешно завершились в Сеченовском университете. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Испытания начались 18 июня. Первая группа добровольцев будет выписана в среду, 15 июля, вторая — в понедельник, 20 июля»,— сообщил Вадим Тарасов.

Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, задачей данного этапа исследования было доказать, что вакцина безопасна для здоровья людей. И это было доказано: и у первой группы, получившей одну дозу вакцины, и у второй, получившей две дозы, не было выявлено никаких негативных реакций, кроме повышения температуры в первые дни.

Также эксперт отметил, что после выписки медики будут продолжать наблюдать за добровольцами, чтобы выяснить, как ведёт себя их иммунитет.