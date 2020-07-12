Учёные сообщили о возросшей заразности коронавируса

Теперь носитель вируса может заразить четырёх человек.

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Проведя международное исследование, учёные пришли к выводу, что заразность коронавируса возросла на 30% по сравнению с мартом. Об этом изданию South China Morning Post сообщил декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг.

По его словам, если раньше больной коронавирусом мог заразить от двух до трёх человек, то сейчас он может передать вирус сразу четырём людям. И связано это с мутациями ДНК. Однако говорить о том, что вирус стал более смертоносным, пока рано, считает Леунг.

Отметим, на сегодняшний день число заражённых коронавирусом в мире приближается к 13 миллионам. Более 568 тысяч человек умерли, более 7,5 миллионов человек выздоровели. В России 727 162 инфицированных коронавирусом, 501 061 пациент выздоровел и 11 335 человек скончались. В Челябинской области количество заражённых достигло 9241 человек. 5853 человека выздоровели, 184 умерли.