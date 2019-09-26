Ребенка с ожогами 90% кожи спасли Челябинские врачи

Возможности медиков выросли благодаря современному оборудованию.

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43 единицы нового медицинского оборудования появилось в челябинском ожоговом центре. Это стало возможным благодаря областному финансированию в рамках программы развития здравоохранения региона. Сегодня врачи могут оказывать качественную и своевременную помощь даже пациентам, находящимся в самом тяжелом состоянии.

«У нас были случаи, когда взрослые пациенты с ожогами 50 — 60 процентов, глубокие, которые были оперированы неоднократно, они оставались живы. В прошлом году у нас были случаи, когда двое детей с тяжелейшими ожогами свыше 70 процентов, а один мальчик с ожогами 90 процентов, пострадавший во время взрыва на ЧМЗ, они выжили благодаря этим новым технологиям», — рассказала Ольга Струнина, заведующая 4 отделением реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных.

Комплексное применение знаний компетентного медперсонала и возможностей современного оборудования помогают челябинским врачам спасать сотни жизней. В сравнении с прошлыми периодами в областном ожоговом центре почти вдвое сократилось количество летальных случаев.

«Летальность тяжелых ожогов была порядка 35 — 40 процентов, сейчас в нашем отделении она составляет 21 — 23 процента. Это достойный результат, поверьте мне. Значительно снизилась летальность, т. е. смертность от ожогов, во многом благодаря новому оборудованию. Потому что мы применяем хорошие кровати, хорошие аппараты ИВЛ, мы применяем гемофильтрацию, т. е. очищение крови, в необходимых объемах», — отметила Ольга Струнина.

Пациенты в тяжелом состоянии доставляются в реанимацию ожогового центра. Здесь созданы все условия для оказания качественной современной медицинской помощи. Даже кровати произведены специально для этой категории больных в соседнем Екатеринбурге. Они заполнены специальным материалом, который по плотности соотносим с плотностью воды. Он позволяет пациенту чувствовать себя в состоянии, похожем на невесомость.

«Потоки теплого воздуха задают определенную вибрацию специальных песчаных гранул. У человека не развиваются трофические нарушения, у него нет нагрузки на сосуды, у него нет пролежней, и сохраняется температура тела. Здесь есть кнопочка, если вдруг пациенту стало плохо в реанимации, мы нажимаем ее, поверхность становится плотной, как земля, и мы проводим сердечно-легочную реанимацию, массаж сердца и так далее. Есть и система обеззараживания», — объясняет заведующая отделением.

В год отделение принимает порядка 200 больных, в этом году среди них было 40 детей. До сих пор в ожоговом центре остаются двое из них в тяжелом состоянии. Врачи ежедневно борются за их жизни.

«Сегодня, я думаю, это одно из лучших отделений в России. Сюда транспортировались пострадавшие после аварии в Перми: это были Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. Поэтому сегодня это не только оборудование, это высококлассные специалисты, которые здесь работают. Это сотни спасенных жизней, благодаря способностям врачей и тем возможностям, которые сегодня есть в отделении», — отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В ближайшее время в ожоговое отделение санавиацией доставят еще двоих взрослых больных. Врачи уже ждут их прибытия и подготовили все необходимое для размещения в реанимации. Они получат высококвалифицированную медицинскую помощь в стенах отделения.