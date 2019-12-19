Школьница выжила, выпав из окна девятого этажа в Челябинске

Девочка находится в реанимации.

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Инцидент произошел вечером 18 декабря в одном из домов на Комсомольском проспекте в Челябинске. Из окна многоэтажки выпала 13-летняя школьница, после чего самостоятельно поднялась и пошла.

«Произошел несчастный случай. По предварительным данным, девочке стало душно, когда она находилась в квартире. Она открыла окно, после чего подошла ближе, чтобы подышать воздухом и выпала», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам очевидцев, пострадавшая получила переломы.

В пресс-службе Челябинской детской областной больницы сообщили, что девочка находится в отделении реанимации.