/ Испинавших пенсионерку разбойников с Теплотеха задержала полиция

Подозреваемых в преступлении отправили в изолятор.

59-летнюю

18 января сотрудниками уголовного розыска были задержаны два ранее судимых жителя Челябинска, которые в темное время суток в Калининском районе нападали на женщин и путем открытого хищения забирали у них сумки. В настоящее время проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

— рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела уголовного розыска городского управления подполковник полиции Михаил Власов.

Челябинская полиция объявила о поимке двух разбойников с Теплотеха. Мужчины, как подозревают правоохранители, отбирали у женщин в этом районе сумки. Как минимум одну жертву,пенсионерку, они жестоко испинали. Инцидент произошел на улице Калинина. Задержанных мужчин отправили в изолятор.

Во время обыска у подозреваемых в разбое нашли сотовые телефоны жертв, а также женскую сумку. В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения. Правоохранители ходатайствуют о заключении под стражу.