Искать ковидную пневмонию на КТ-снимках челябинцев будет искусственный интеллект

Умная техника разгрузит уставших врачей

Анализировать снимки компьютерной томографии в Челябинской области будет искусственный интеллект. Проект уже обкатали в челябинской ОКБ № 3 и в клинике ЧГМУ, а теперь он охватит всю область.

Искусственный интеллект уже обработал более тысячи снимков и доказал, что способен успешно выявлять ковидную пневмонию, затемнение в легких, расширение аорты, а также другие заболевания.

«Пилотный проект показал высокие возможности, качество и скорость работы искусственного интеллекта. Среднее время обработки снимка с момента его получения и до отправки отчета составляет 3—5 минут», — сообщает пресс-служба Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Имена пациентов и их диагнозы при таком подходе надежно защищены. Челябинцам можно не волноваться. Искусственный интеллект использует при работе обезличенные данные пациентов, полученные из медицинского архива PACS.

Новый проект запущен в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Яндекс». Разработчиком решения выступила организация RADLogics в партнерстве с компанией Yandex. Cloud.