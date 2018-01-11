/ Ни одна школа Челябинска не закрыта на карантин

Уровень заболеваемость вирусными инфекциями соответствует сезонному.

Челябинский школьники сегодня, 11 января, приступили к учебе. Ранее в различных источниках появилась информация о введении карантина и отмены занятий. Однако подтверждения этому не нашлось, здоровью школьников ничего не угрожает.



В городском Комитете по делам образования уточняют, что на карантин не закрыта ни одна школа, более того, нет даже отдельных закрытых классов. Ни в одном из образовательных учреждений не проводятся карантинные мероприятия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.



Отметим, что по данным Роспотребнадзора Челябинской области за первую неделю января 2018 года заболеваемость гриппом и ОРВИ на Южном Урале на 68% ниже эпидпорога, а в Челябинске — на 73%.

