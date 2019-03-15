/ Детям из особенных семей оплатит отдых правительство

Подобную инициативу прорабатывает Министерство просвещения.

Дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями и ряд других категорий вместе с родителями смогут отдохнуть на курортах Крыма и Черноморского побережья за счет государства. Такое право им обеспечит специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения России, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Воспользоваться этой возможностью смогут и некоторые другие категории граждан. Всего, по подсчетам «Известий», потенциальными участниками программы смогут стать не менее 1 миллиона семей ежегодно. В этом случае реализация инициативы обойдется в 80 миллиардов рублей в год.

Ваучеры на отдых для социально незащищенных слоев населения уже выдают в ряде европейских стран, таких как Великабритания, Германия и Испания. Как рассказал «Известиям» первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, как правило их номинал составляет 300 — 500 евро. При желании ими можно оплатить часть путевки, добавив личные средства.

По нашим данным, ездить на отдых хотят больше 70% россиян, а могут себе это позволить только 42%,. Конечно, семейные путевки будут большим подспорьем. Но я бы предложил оплачивать и дорогу: с учетом географии нашей страны путь к морю порой стоит дороже, чем проживание, питание и развлечения. — рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин.

Отметим, что семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам уже оплачивают власти 41 региона, однако эту практику сложно назвать распространенной из-за ограниченного числа участников программы.