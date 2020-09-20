Глава Челябинска поздравила губернатора с годовщиной инаугурации

Наталья Котова отметила, что для Алексея Текслера не существует незначительных вопросов.

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Год назад Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области. Глава Челябинска Наталья Котова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором поздравила Алексея Текслера и отметила, что за год работы он успел многое сделать.

«Ещё в самом начале своей работы Алексей Леонидович объехал все районы Челябинска, поговорил с жителями, досконально изучил существующие проблемы, предложил пути их решения. Для этого человека нет незначительных вопросов. За каждой ситуацией он видит в первую очередь людей. Такого же принципа придерживается и моя команда»,— отметила Наталья Котова.

Также она выразила уверенность в том, что при подобной поддержке администрация Челябинска сможет успешно развивать город. Ведь губернатор Челябинской области не только помогает во всех начинаниях, но и вместе с представителями мэрии решает самые сложные и порой застарелые вопросы.

«Уважаемый Алексей Леонидович, благодарю Вас за помощь, поддержку и искреннюю любовь к нашему городу!»— заключила мэр Челябинска.

Редакция сайта «Первый областной» также поздравила губернатора с годовщиной и составила список наиболее важных решений, которые принял Алексей Текслер в течение года. Подробнее можно узнать здесь.