Мальчик-отличник с тяжелым заболеванием нуждается в помощи

Специальное питание должно поддержать состояние ребенка.

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Двенадцатилетний Артем Стадник из Троицка — круглый отличник. Мальчик любит учиться, но все вынужден делать с помощью мамы, поскольку с детства страдает от тяжелого недуга. Еще пока он был маленьким, ему поставили диагноз спинально-мышечная атрофия. Заболевание врожденное, о том, что ребенок болеет, мама узнала не сразу.

«Беременность и роды прошли отлично, потом нам поставили прививку, после которой состояние стало ухудшаться. Мы думали, что дело в ней, но оказалось, что заболевание врожденное. У него почти нет мышц в теле, из-за этого он не может ходить, ему тяжело держать что-то в руках. Когда ему было год и семь месяцев, мы поехали в Челябинск, с этого времени постоянно лечимся. Дома ставим уколы, которые прописывает невролог, делаем массажи. Из-за того, что он горбится, ему тяжело дышать, идет нагрузка на сердце», — рассказывает мама Артема Елена Стадник.

Для своих 12 лет мальчик весит очень мало, всего 12-15 килограммов. Чтобы поддержать состояние Артема, ему необходимо принимать специальное питание. Но то, что полагается бесплатно по программе реабилитации, ему не подходит.

«При этом заболевании ослабевают мышцы, и постепенно ребенок перестает двигаться, перестает ходить, и самое страшное, что страдает дыхательная мускулатура. И соответственно, требуется специальная дыхательная поддержка, которую сегодня ему мы готовим», — сообщила Заведующая центром паллиативной помощи детям ЧОДКБ Наталья Тарасова.

Для того, чтобы покупать спецпитание, у семьи Артема недостаточно средств, мама сидит с ребенком дома, работает только глава семейства, но кроме Артема есть еще двое детей. Если у вас есть возможность и желание помочь Артему, отправьте смс с текстом «Родная» и любой суммой пожертвования через пробел на номер 3434.