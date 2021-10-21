В России выявили новый штамм коронавируса

Зарегистрированы единичные случаи заражения

В России выявили единичные случаи разновидности штамма коронавируса дельта AY.4.2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«В некоторых кругах новый геновариант называют дельта плюс, но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — пояснил Хафизов.

AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии дельта, которое, скорее всего, имеет преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько мутация заразна, ученые пока не установили, но есть вероятность ее высокого распространения в России и мире.

«Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — добавил Камиль Хафизов.

Ученый заверил, что российские вакцины достаточно эффективны и против AY.4.2.

«Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — пояснил ученый.

Напомним, новые штаммы коронавируса более агрессивны, чем те, которые циркулировали по миру во время первой и второй волны коронавируса, а зараженных ими людей не всегда удается поставить на ноги стандартной терапией. Такое заявление в четверг, 14 октября, сделал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.