Центр генетических исследований откроют в Челябинске

Он обеспечит индивидуальный подход к лечению каждого пациента.

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На базе Южно-Уральского государственного медицинского университета появится центр генетических исследований. Благодаря этому в Челябинской области смогут оказывать услуги персонализированной медицины. Это значит, что для пациентов можно будет подобрать лечение индивидуально, исходя из особенностей организма.

О создании центра заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Она посетила Южно-Уральский государственный медицинский университет в день его 75-летия.

«Идею о создании центра генетических исследований во время своего визита в Челябинскую область поддержала Татьяна Голикова, и мы надеемся, что в рамках консорциума научных организаций мы тоже найдем своем место, и персонифицированная медицина, о которой мы сегодня говорим, появится на высочайшем научном уровне на базе медицинского университета именно в Челябинской области», — прокомментировала Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт подчеркнула, что для обеспечения региона молодыми врачами, Алексей Текслер принял решение об открытии губернаторской ординатуры и 20 дополнительных мест за счет бюджета правительства Челябинской области. Будут увеличивать набор и в средние учреждения. Там дополнительно смогут учиться 225 будущих медиков на бесплатной основе.

Для привлечения врачей на село из бюджета направят 200 миллионов рублей. Это деньги на покупку жилья для медиков. Также разрабатывается система сертификатов на квартир и домов для молодых докторов, которые отработают в глубинке пять лет.