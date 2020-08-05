Ирина Гехт представила первых претендентов на управление «молодежкой» Челябинской области

Первый вице-губернатор анонсировала голосование в своих соцсетях.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт анонсировала на своей странице в «Инстаграм» кандидатов на пост руководителя Главного управления молодежной политики региона. Список кандидатов будет составлять 16 человек. На данный момент первый вице-губернатор рассказала о четырех кандидатах.

«Бороздин Сергей Алексеевич, куратор местных отделений „Справедливой России“. Лауреат премии Законодательного собрания в сфере молодежной политики. Буданов Геннадий Владимирович, заместитель председателя профкома ЮУрГУ и начальник отдела по организации волонтерского движения. Ваулин Григорий Сергеевич, директор коммерческого предприятия, председатель регионального отделения партии „Патриоты России“. Ворожцов Игорь Павлович, начальник отдела молодежных проектов Министерства образования и науки региона», — рассказывает о кандидатах Ирина Гехт.

Каждый день в своем аккаунте первый заместитель губернатора будет выкладывать по четыре новых кандидата. Среди них будет пять девушек и одиннадцать молодых людей. В историях ее аккаунта будет проводиться голосование за кандидатов, в котором могут принять участие все желающие.