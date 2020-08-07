Ирина Гехт опубликовала третью четверку кандидатов на пост руководителя «молодёжки» региона

Голосование за кандидатов первый вице-губернатор проводит в соцсетях.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт опубликовала последнюю четверку кандидатов на пост руководителя Главного управления молодежной политики региона.

«Вячеслав Митошоп, заместитель директора по развитию СОШ № 32. Данила Михеев, заместитель Главы Миасского городского округа по социальным вопросам. Денис Петрин, директор Челябинской федерации хип-хоп культуры. Владислав Пидуков, эксперт комиссии по развитию молодежной политики, массовой физической культуры и спорта Общественной палаты Челябинской области», — представила кандидатов Ирина Гехт.

Уже несколько дней первый вице-губернатор публикует на своей странице в «Инстаграме» информацию о кандидатах. Там же она проводит голосование за них, в котором может поучаствовать любой желающий. Как отметила Ирина Гехт, активность в голосовании за вторую четверку кандидатов несколько снизилась, а также выразила надежду, что третья четверка вызовет больший отклик среди молодежи.