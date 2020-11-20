Ирина Гехт объяснила запрет на новогодние корпоративы в Челябинской области

Первый вице-губернатор рассказала о новых ограничениях.

В четверг, 19 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении новых ограничений. В частности ресторанам и барам запретили развлекать гостей и устраивать дискотеки, а с декабря по 10 января — принимать посетителей в ночное время (с 23 часов до шести утра). По сути это запрет на новогодние корпоративы. Почему власти решились на такую жесткую меру, пояснила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

«Это решение вызвано сегодняшней эпидситуацией, а она напряженная по всей стране. Роспотребнадзор настаивает на том, что рестораны должны работать в режиме общепита, а все увеселительные мероприятия, которые предполагают более тесный контакт, не допускаются. Люди должны сидеть за столиками и соблюдать социальную дистанцию. Логика понятна. До 23 часов рестораны и бары работают в формате ужина, а ночной формат — это формат тусовки и другая близость людей», — заявила Ирина Гехт.

К отмене корпоративов челябинцы отнеслись с юмором. «До 23 часов в Челябинской области не заражаются», — шутят они в соцсетях. Также жители области удивляются, что решение было принято поздно, когда многие заведения общепита уже продали билеты на новогодние вечера. Запрет ударит по доходам компаний.

«Если заболеваемость будет выше, нам придется закрыть рестораны и бары вообще»,

— напомнила Ирина Гехт.

Ранее в детсадах области запретили приглашать на новогодние утренники родителей и артистов. В школах праздник отметят по классам. Театры области все же готовят новогодние представления, но интермедий у ёлки с участием Деда Мороза не будет. А детей из глубинки в этом году не повезут на губернаторскую ёлку в Челябинск — поздравят ближе к дому.