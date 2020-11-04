Челябинская область стала лучшим регионом по взаимодействию с некоммерческими организациями

Награду получила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

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3 ноября 2020 года на форуме «Сообщество» состоялось торжественное награждение, в котором приняла участие Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области. Награду вручила Елена Тополева-Солдунова — председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО, директор «Агентства социальной информации».

Челябинская область стала победителем в конкурсе Общественной палаты Российской Федерации «Мой проект — моей стране!» в номинации «За взаимодействие с НКО».

«Мне приятно получать эту награду, потому что когда ты сам вырос из общественников и пришёл во власть, ощущение того, что власть не может жить без третьего сектора — очевидно»,— комментирует Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области.

В финал вышли три региона: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. По инициативе Общественной Палаты РФ по итогам анализа работы субъектов страны в области поддержки некоммерческого сектора экономики победителем стал наш регион.