В Копейске студенты медтехникума вышли на помощь врачам

Медикам помогают 12 фельдшеров и 17 медсестёр.

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Студенты копейского медтехникума вышли на помощь врачам. Уже вторую неделю они каждый день приходят на работу и вместо лекций заполняют базы данных и обходят пациентов с признаками ОРВИ.



«Мы приходим либо с утра, либо после обхода, заполняем базу, берём листы на обход. Наша задача — обходить вызовы. В основном это температура, первичный вызов»,— отметил студент медицинского техникума Дмитрий Мартынов.

На помощь врачам из-за сложной эпидобстановки привлекли студентов последних курсов — это 17 медсестёр и 12 фельдшеров. Один из них работает в ковид-отделении. Отметим, что распределение велось по желанию самих молодых медиков.

«В первые дни мы провели с ними лекцию, затем прикрепили по каждой поликлинике к доктору, с которым они первый день сидели на приёме, потом с врачами прошлись по участку, посмотрели, как это»,— рассказала заместитель главного врача городской больницы Копейска Лариса Кондакова.

При затруднениях молодые медики обращаются к заведующей. Смена студентов в поликлинике длится четыре часа. Сами они говорят, что, несмотря на сложность, работа вызывает у них интерес. Помогать студенты будут до конца ноября, но врачи предлагают остаться им ещё и на декабрь.

Напомним, ранее о помощи студентов-старшекурсников медуниверситетов и колледжей попросила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она отметила, что ситуация с COVID-19 осложняется ростом сезонных заболеваний, а число вызовов скорой и неотложной помощи растёт, из-за чего участковые службы работают на пределе.

Сейчас областное правительство думает над поощрением для студентов, вышедших на подмогу медикам. Власти, как подчеркнула Ирина Гехт, рассматривают несколько вариантов, в том числе транслирование на них программы «Земский доктор» или выдачу жилищных сертификатов при определённом сроке выработки.