Нашли вандала, расшатавшего чугунную лису в Троицке

Из-за него травмировалась маленькая девочка.

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В Троицке нашли подозреваемого в вандализме, который сломал скульптуру лисицы, сделанную по мотивам басни И. А. Крылова. Им, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации города, оказался ранее не судимый 22-летний молодой человек.



«Возбуждено уголовное дело, санкция статьи которого предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Вероятно, что молодому человеку предстоит возместить и материальный ущерб, сумма которого составляет 260 тысяч рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в администрации Троицка.

Напомним, история развернулась в начале сентября. Акт вандализма попал на записи камер наблюдения. Именно благодаря им выяснилось, что чугунную лисицу сломали намеренно. Кроме того, от действий вандала пострадал маленький ребёнок. 4-летняя девочка уронила незакреплённую скульптуру на себя.