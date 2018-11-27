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/ Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении

Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении

Единовременное пособие предназначено для поддержки семей.
сегодня в 14:55
  |  Общество

Единовременное пособие для семей погибших при исполнении служебного долга военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, будет выплачено по решению губернатора Челябинской области. Сумма выплаты составит 10 000 рублей.

Память о тех, кто честно до конца следовал своему служебному долгу и воинской присяге, должна сохраняться и служить примером последующим поколениям. Долг государства — помогать семьям погибших, что мы на своем региональном уровне делаем постоянно. — прокомментировал глава региона Борис Дубровский.

В Челябинской области проживает 606 семей, на единовременную выплату которым из областного бюджета выделяют 6 миллионов рублей. Пособие выдается с 2011 года.

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