/ В Челябинске назначат заместителя руководителя ГЖИ

Должность займет начальник челябинского территориального отдела.

Сегодня, 1 февраля, пройдет назначение заместителя начальника Главного управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области». Вакантное место в ведомстве появилось после того, как Элла Никитина была назначена первым заместителем руководителя. После серьезного отбора, место замначальника будет отдано Андрею Солопову. Ранее он являлся начальником челябинского территориального отдела.

Как отметили в пресс-службе правительства Челябинской области, назначение Андрея Солопова не является заменой Ирине Гончаровой, которую снял с поста губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Формулировка при ее увольнении звучала так: «в связи с неприятием государственным гражданским служащим мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов». Солопов занял вакантное место после конкурсного отбора.