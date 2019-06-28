Школьник-«инженер» из Челябинской области представит свой проект в Госдуме

Молодой человек разработал станцию по определению качества воды.

Талантливые школьники из Челябинской области представят регион на VI Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая состоится в Москве 28 июня. Только один из четырех молодых людей получил возможность представить свой проект с трибуны Государственной думы.



Челябинская область каждый раз участвует в этой конференции. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы изобретения ребят не оставались в учебных кабинетах, а могли быть использованы на практике. Поэтому главная задача для педагогов – направить воспитанников на такую идею, результат которой можно внедрить в массовое производство. — рассказал руководитель Регионального модельного центра технического творчества Владислав Халамов.

Посетить конференцию смогут Александр Горбатов, Роман Прохоров, Илья Копышов и Вячеслав Кочергин. Выступить на сцене Госдумы сможет победитель регионального этапа Александр Горбатов, разработавший проект «Аналогово-цифровая станция для определения качества воды».



Александр занимается в научно-техническом обществе учащихся верхнеуфалейской школы. Последние три года он разрабатывает проект, за сложным названием которого скрывается полезное устройство. Выглядит оно как небольшой куб, который автономно определяет качество воды в водоемах. В будущем, мы надеемся, изобретение Саши упростит работу профильных специалистов и будет полезным в быту. — подчеркнул научный руководитель Александра Эдуард Красавин,который также получит награду во время конференции за подготовку победителя.

Благодаря изобретению Александра отслеживать изменения качества воды можно будет, используя приложение в смартфоне. Там будут отображены такие данные, как кислотность, электропроводность, концентрация растворимых солей и массовое количество нитратов.

