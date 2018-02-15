Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.59 -0.18 71.23 +0.06
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 50% работающих челябинцев крутили роман с коллегой

50% работающих челябинцев крутили роман с коллегой

Каждый второй работник признался в интимной связи.
сегодня в 10:59
  |  Общество

В День святого Валентина челябинцы признались, были ли у них интрижки на рабочем месте и завершались ли они интимной связью. Принять участие в опросе от «Зарплата.ру» решились 1210 челябинцев. Судя по их ответам, каждый второй позволил себе крутить роман с коллегой, но до постели дело дошло у каждого десятого.

68% признались, что вступали в интимные отношения добровольно и по обоюдной симпатии, 16% — под воздействием алкоголя после корпоративных вечеринок, 15% — ради повышения зарплаты или получения желаемой должности, а еще 2% стали жертвами домогательств. При этом 88% скрывали интимную связь от других сослуживцев, 10% делились секретом только с самыми близкими коллегами, а 2% не делали тайны из своей личной жизни. — сообщила сайту «Первый областной» специалист пресс-службы «Зарплата.ру» Полина Ванькова.

Также после опроса стало известно, что некоторые челябинцы занимались сексом прямо на рабочем месте — 11%. По их мнению, для этого отлично подходит конференц-зал, туалет, комната для переговоров.

В каждой 7 компании отношения между сотрудниками запрещены. 18% начальников не хотят видеть на работе влюбленных, а 82% допускают отношения, если на рабочий процесс они не влияют.

Добавим, что ранее ученые рассказали о связи секса на рабочем месте и удовольствия. По их данным, самоощущение чаще ухудшается у работников, связанных интрижкой. Действительно, 5% челябинцев оценили свой уровень счастья на твердые 10 баллов, каждый пятый поставил 7.


Наука
День российской науки встретят в ЮУрГУ на конференции для молодых ученых
08.02.2018
День российской науки встретят в ЮУрГУ на конференции для молодых ученых
Наука
Ученые выяснили, кого чаще кусают комары
27.01.2018
Ученые выяснили, кого чаще кусают комары
Общество
Ученые рассказали, как спасти легкие курильщиков
25.12.2017
Ученые рассказали, как спасти легкие курильщиков
Наука
Ученые назвали причины взрыва челябинского метеорита
12.12.2017
Ученые назвали причины взрыва челябинского метеорита
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Начинаешь любить жизнь». Жительница Южного Урала излечилась от смертельной болезни
сегодня в 11:08
«Начинаешь любить жизнь». Жительница Южного Урала излечилась от смертельной болезни
Общество
50% работающих челябинцев крутили роман с коллегой
сегодня в 10:59
50% работающих челябинцев крутили роман с коллегой
Политика
Борис Дубровский посетит инвестиционный форум в Сочи
сегодня в 10:54
Борис Дубровский посетит инвестиционный форум в Сочи
Общество
Челябинскую область будет заметать до конца недели
сегодня в 10:31
Челябинскую область будет заметать до конца недели
Общество
Детские и взрослые книги передали в больницу жители Челябинска и южноуральские литераторы
сегодня в 10:01
Детские и взрослые книги передали в больницу жители Челябинска и южноуральские литераторы
Общество
Челябинец предложил Минкульту реформировать систему проката иностранного кино
сегодня в 09:51
Челябинец предложил Минкульту реформировать систему проката иностранного кино
Общество
Что вы знаете о падении челябинского метеорита? Тест
сегодня в 09:20
Что вы знаете о падении челябинского метеорита? Тест
Общество
Движение на трассе М-5 после ДТП с тремя грузовиками восстановлено
сегодня в 09:05
Движение на трассе М-5 после ДТП с тремя грузовиками восстановлено
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна