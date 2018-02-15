/ 50% работающих челябинцев крутили роман с коллегой

Каждый второй работник признался в интимной связи.

В День святого Валентина челябинцы признались, были ли у них интрижки на рабочем месте и завершались ли они интимной связью. Принять участие в опросе от «Зарплата.ру» решились 1210 челябинцев. Судя по их ответам, каждый второй позволил себе крутить роман с коллегой, но до постели дело дошло у каждого десятого.

68% признались, что вступали в интимные отношения добровольно и по обоюдной симпатии, 16% — под воздействием алкоголя после корпоративных вечеринок, 15% — ради повышения зарплаты или получения желаемой должности, а еще 2% стали жертвами домогательств. При этом 88% скрывали интимную связь от других сослуживцев, 10% делились секретом только с самыми близкими коллегами, а 2% не делали тайны из своей личной жизни. — сообщила сайту «Первый областной» специалист пресс-службы «Зарплата.ру» Полина Ванькова.

Также после опроса стало известно, что некоторые челябинцы занимались сексом прямо на рабочем месте — 11%. По их мнению, для этого отлично подходит конференц-зал, туалет, комната для переговоров.

В каждой 7 компании отношения между сотрудниками запрещены. 18% начальников не хотят видеть на работе влюбленных, а 82% допускают отношения, если на рабочий процесс они не влияют.

Добавим, что ранее ученые рассказали о связи секса на рабочем месте и удовольствия. По их данным, самоощущение чаще ухудшается у работников, связанных интрижкой. Действительно, 5% челябинцев оценили свой уровень счастья на твердые 10 баллов, каждый пятый поставил 7.



