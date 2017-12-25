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Ученые рассказали, как спасти легкие курильщиков

Простой способ помогает только бросившим плохую привычку.
сегодня в 19:45
  |  Общество

Способ «вылечить» легкие бывших курильщиков придумали американские ученые. Они доказали, что благотворное влияние оказывают помидоры и яблоки. Нужно съедать примерно 3 овоща или фрукта в день, чтобы поддерживать функции легких. Такая профилактика будет полезна и людям, никогда не курившим.

Исследование показывает, что диета может помочь восстановить поврежденные легкие у людей, которые бросили курить, а также предполагает, что питание, богатое фруктами, может замедлить процесс естественного старения легких, даже если вы никогда не курили. — цитирует Lenta.ru исследователя Ванессу Гарсия-Ларсен.

Отметим, что функции легких начинают снижаться после 30 лет. Именно в этом возрасте стоит начать налегать на помидоры и яблоки.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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