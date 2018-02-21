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/ Борис Дубровский пообещал «сделать самые жесткие выводы» по делу об изнасиловании в детдоме

Борис Дубровский пообещал «сделать самые жесткие выводы» по делу об изнасиловании в детдоме

Глава региона потрясен произошедшим.
сегодня в 08:45
  |  Общество

Губернатор Челябинской области прокомментировал резонансную ситуацию с одним из детских домов на Южном Урале, где, предположительно, произошло насилие над воспитанниками. Борис Дубровский выразил обеспокоенность произошедшим. Также первое лицо области заверило, что следствию и комиссии уполномоченного при президенте по правам ребенка в РФ будет оказана максимальная поддержка ради установления истины.

Ситуация со школой-интернатом требует оценки, потому что не может оставлять равнодушным никого из здравомыслящих людей. Лично для меня это — шок, вопиющий случай, потому что таким проявлениям просто не должно быть места на территории Челябинской области. Дети на Южном Урале должны чувствовать себя в полной безопасности: на улице, в общественных местах, в учебных заведениях — везде. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По мнению главы региона, делать поспешные выводы рано. Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. Делать это нужно с учетом того, что пострадавшими оказались дети.

Да, сейчас работают правоохранительные органы, в компетенции которых, как и в бескомпромиссном желании добиться истины, не приходится сомневаться. Считаю, что оценки возможны только на основе фактов, которые установит следствие. Сейчас задача социального блока правительства региона — оказать максимально возможное, полное содействие следствию и комиссии уполномоченного при президенте по правам ребенка в РФ. Необходимо также самостоятельно проанализировать, как настроена система контроля над такими учреждениями, насколько она объективна и достоверна, есть ли в ней изъяны. Безусловно, есть огромные вопросы к местным властям, в чьем ведении находится школа-интернат. И это вопрос не только к директору учреждения, но и к курирующему заместителю главы, да и главе, в целом. Я гарантирую по результатам следствия и внутренних оценок сделать самые жесткие выводы из произошедшего. При этом обращаюсь к гражданам: отнеситесь с пониманием к тому, что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети, поэтому прошу быть более сдержанными в своих высказываниях и оценках. — продолжил глава региона.

Напомним, в интернате под Челябинском вскрылись случаи сексуального насилия. Пострадавшими по делу проходят как минимум семь мальчиков. Задержан 51-летний мужчина, предположительно причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Нарушения вскрыла прокуратура, которая нагрянула в интернат с проверкой.

Собственную проверку намерена провести Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, также процессом заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ.

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