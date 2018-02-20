/ 39-летнего педофила на 16 лет отправили в колонию за жестокое надругательство над мальчиком

Мужчина в Челябинской области совершил преступление повторно.

Челябинский областной суд огласил приговор 39-летнему Анатолию Баринову. В июне прошлого года в Златоусте мужчина встретил на улице семилетнего мальчика и утащил его в заброшенный дом, где изнасиловал, нанес побои и угрожал убийством. Теперь насильник проведет 16 лет и 3 месяца в колонии особого режима. Ему также предстоит пройти принудительное лечение у психиатра.



Анатолий Баринов признан виновным и осужден по части 5 статьи 132 УК РФ за совершение мужеложства, совершенного с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, соединенных с угрозой убийством, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего к 16 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Ранее южноуральца уже судили за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Известно, что он страдает расстройством сексуального предпочтения. В этот раз родители ребенка застали мужчину прямо на месте преступления. Отчим мальчика задержал педофила при помощи неравнодушных горожан и сотрудников полиции.