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/ 39-летнего педофила на 16 лет отправили в колонию за жестокое надругательство над мальчиком

39-летнего педофила на 16 лет отправили в колонию за жестокое надругательство над мальчиком

Мужчина в Челябинской области совершил преступление повторно.
сегодня в 13:32
  |  Общество

Челябинский областной суд огласил приговор 39-летнему Анатолию Баринову. В июне прошлого года в Златоусте мужчина встретил на улице семилетнего мальчика и утащил его в заброшенный дом, где изнасиловал, нанес побои и угрожал убийством. Теперь насильник проведет 16 лет и 3 месяца в колонии особого режима. Ему также предстоит пройти принудительное лечение у психиатра.

Анатолий Баринов признан виновным и осужден по части 5 статьи 132 УК РФ за совершение мужеложства, совершенного с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, соединенных с угрозой убийством, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего к 16 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Ранее южноуральца уже судили за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Известно, что он страдает расстройством сексуального предпочтения. В этот раз родители ребенка застали мужчину прямо на месте преступления. Отчим мальчика задержал педофила при помощи неравнодушных горожан и сотрудников полиции.

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Комментарии

гость
20:53, 20.02.2018
яйца ему отрезать и посадить пожизненно
Валентина
13:57, 20.02.2018
Когда опять введут смертную казнь? Сколько деток то убивают,то насилуют.У народа нервы не железные.

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