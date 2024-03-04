Интенсивное таяние снега в Челябинске начнется в конце марта

В последние годы снеготаяние в регионе стартует раньше

Прошедшая зима в Челябинске и области выдалась снежной: уже в начале января высота сугробов в столице Южного Урала достигала 52 сантиметров и был побит рекорд 1962 года. По области местами сугробы были еще выше. В Златоусте, например, до 76 сантиметров. Кажется, что даже если дни будут стоять теплыми, то такая масса растает не скоро. Однако в областном Гидрометеоцентре журналиста ИА «Первое областное» заверили в том, что интенсивное таяние снега в городе начнется раньше срока многолетних наблюдений.

«Вообще, окончание зимнего сезона в Челябинске установлено с 2 по 7 апреля, по области — с 12 по 26 апреля. Но в последние годы интенсивное снеготаяние начинается чуть раньше из-за того, что уже в конце марта среднесуточная температура превышает 0 градусов. В этом году в Челябинске переход снеготаяния ожидается в пределах нормы, то есть в двадцатых числах марта», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Также синоптик добавила, что в этом году в марте каких-либо серьезных отклонений от нормы не ожидается, поэтому все пройдет по плану.

Кстати, в Челябинской области уже началась подготовка к паводку. И в этом году период интенсивного таяния вполне может пройти без каких-либо проблем.

А еще в Челябинске уже началась подготовка к субботникам. Управляющие компании и дорожников обязали в ближайшее время вывезти весь мусор, который скоро покажется из-под сугробов на газонах, во дворах и общественных местах.