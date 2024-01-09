2024 год уже попал в тройку самых снежных за историю челябинских метеонаблюдений

До рекорда 2001 года сугробам осталось вырасти всего на 2 см

В Челябинске на сегодняшний день высота снежных покровов достигла 54 см. Побиты показатели 1962 года, когда на вторую декаду января были отмечены сугробы в 52 см. По словам начальника отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерины Выходцевой, абсолютный максимум в столице Южного Урала отмечен в 2001 году: высота снежного покрова достигала 56 см.

Синоптик пояснила, что самый обильный снегопад в Челябинске прошел еще в конце декабря. Тогда за сутки выпала 1,5-месячная норма снега.

«В норме в Челябинске во вторую декаду января высота снежных покровов фиксируется от 18 до 35 см. По отдельным годам отмечаются 40-сантиметровые покровы. На сегодняшний день высота снега уже 54 см. Этот год уже можно назвать для Челябинска, да и всей области, снежным», — пояснила она.

По региону самым снежным городом стал Златоуст. Здесь вообще высота покрова — 76 см. А средние показатели для горнозаводской зоны — 50—56 см. На юге области снега традиционно меньше, чем в горах, — 32 см. Обильных снегопадов пока ждать уже не стоит. Обычно самый снежный месяц на Южном Урале — декабрь. А вот январь традиционно самый морозный месяц.

О том, какая погода ждет нас на этой неделе, в нашем традиционном прогнозе.

Напомним, Челябинск до сих пор справляется с последствиями сильных снегопадов. Сегодня утром город встал в десятибалльных пробках, причиной транспортного коллапса дорожники и перевозчики назвали сложные погодные условия.