В Челябинске началась подготовка к весенним субботникам

В этом году мусор начнут собирать уже в марте

В Челябинске началась работа по подготовке к санитарной очистке города в весенний период. Организацией традиционных субботников займутся главы районов и подразделений администрации города, отметил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Управляющие компании и дорожников обязали в ближайшее время вывезти весь мусор, который скоро покажется из-под сугробов на газонах, во дворах и общественных местах.

«Нужно собирать этот мусор, потому что он явно сейчас будет неприглядно выглядеть — снег начнет таять и он будет на поверхности весь находиться»,— отметила глава города Челябинска Наталья Котова.

Напомним, что в прошлом году общегородские субботники стартовали 17 апреля и длились две с лишним недели. За это время собрали 112 тысяч мешков с мусором.