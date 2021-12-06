Лучшие волонтеры Южного Урала получили медали и грамоты с подписью президента

Делимся эмоциями отмеченных добровольцев

Сегодня, 6 декабря, состоялось награждение южноуральских волонтёров по итогам 2021 года. Тех, кто совершал добрые дела и безвозмездно помогал людям, наградили грамотами, подписанными президентом России Владимиром Путиным и благодарственными письма авторства начальника Главного управления молодежной политики региона Светланы Калимуллиной.

В качестве спикера мероприятие посетила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер. Она рассказала о том, как начать помогать людям.

«В первую очередь нужно прислушаться к себе и понять, что внутри есть потребность нести добро. Потому что, когда эта потребность созревает, то, конечно, у человека нет проблем с поиском места или мероприятия, куда он хочет приложить усилия. У нас на Южном Урале есть множество направлений: помощь людям, попавшим в трудную ситуацию, ветеранам, больным ВИЧ и СПИД, развоз продуктов»,— поделилась Ирина Текслер.





Ирина Текслер также отметила, что те, кто хочет начать помогать окружающим, могут для начала попробовать себя в событийном волонтерстве, чтобы понять наиболее близкое направление, а после вступить в какую-нибудь организацию.

Среди тех, кто получил памятную медаль и грамоту, подписанную Владимиром Путиным, — член спасательного отряда «Акваспас» Никита Храмченко. Правда, награду он получил не за спасение людей от наводнения. С самого начала пандемии коронавируса парень помогает тем, кто не может выйти из дома: пенсионерам, инвалидам, людям, находящимся на карантине. Он доставляет до двери еду, маски и другие необходимые товары.





«Написали письмо, сказали, что меня удостоили медали и грамоты за акцию “#МыВместе”, пригласили на церемонию. Когда узнал, сильно волновался. Вообще, очень рад, что мои труды заметили», — рассказал Никита Храмченко.

Никита поделился, что награда добавила ему мотивации, и волонтерское движение он покидать не намерен. В ближайшее время вновь приступит к доставке необходимых товаров.

Благодарственное письмо от Главного управления молодежной политики получила член Ассоциации Волонтеров Южного Урала Алена Ефимова. Девушка весь 2021 год активно помогала в организации культурных и медицинских мероприятий, а также принимала участие в акциях «Волонтеров победы».





«Я участвовала в огромном количестве серьезных мероприятий. Например, в форуме глав регионов ШОС, контрольных прокатах на ледовой арене “Трактор”, чемпионате России по боксу. Регистрировала зрителей, помогала найти нужные комнаты или места в зале, проверяла QR-коды. Все это — общение с людьми, опыт. Безумно благодарна за то, что меня пригласили на церемонию. Это дорогого стоит, когда за все твои старания тебя замечают и награждают», — поделилась Алена Ефимова.

К слову о добрых делах. Напомним, сегодня у подопечных реабилитационного культурно-спортивного центра для инвалидов по зрению появился уникальный теннисный стол. Дорогостоящее оборудование подарил организации «Фонд 2020».

