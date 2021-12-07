Матери солдата из Озерска заплатят 3 млн рублей за смерть сына в омской казарме

Всего трагедия унесла жизни 24 солдат

Озерский городской суд взыскал с Минобороны РФ 3 миллиона рублей в качестве компенсации вреда матери погибшего солдата при обрушении казармы в Омске. Об этом сообщили в Фонде «Право матери».

Напомним, трагедия под Омском случилась 12 июля 2015 года, когда в казарме находились 337 человек. Погибшими изначально числились 23 человека, среди них оказался и уроженец Челябинской области. 18-летний Азат Шангареев из Аргаяшского района погиб на месте. Еще один призывник из Челябинской области, Валерий Лебедев, позднее умер в больнице Омска. Случившееся сняла камера наблюдения, расположенная внутри казармы. На записи видно, как курсанты готовятся ко сну за секунды до трагедии. У них расправлены кровати, солдаты ходят по расположению в белье, среди них девушка в джинсах и футболке, идущая по проходу между койками. Внезапно стена казармы уходит вниз, потолочная плита падает прямо на кровати новобранцев, погребая под собой десятки людей.

«Юристы „Право Матери“ убедили в своей правоте Озерский городской суд Челябинской области, в котором фонд представлял интересы матери погибшего солдата Оксаны Лебедевой по иску о взыскании компенсации вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве, эксплуатации здания», — рассказали в фонде.

Ранее Фонд уже выигрывал одно дело и помогал Оксане Лебедевой получить удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

Заслушав позиции сторон, изучив материалы дела, председательствующая по делу судья Кристина Бабина вынесла решение: удовлетворить иск фонда «Право Матери», взыскав с Министерства обороны РФ компенсацию вреда в пользу Оксаны Лебедевой в размере трех миллионов рублей.