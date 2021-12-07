Объявлены даты джазового фестиваля Игоря Бутмана в Челябинске

Джазмен и его бэнд приедут на Южный Урал в феврале 2022 года

В афише Челябинской филармонии появились даты международного джазового фестиваля Игоря Бутмана. В седьмой раз знаменитый джазмен устроит в городе праздник интеллектуальной музыки. По графику, 7 февраля 2022 года концерт состоится в Челябинске, а 8, 9 и 10 февраля — в области.

В какие малые города Южного Урала отправится джазовая делегация — пока неизвестно. Имена артистов, которые будут участвовать в шоу, тоже держатся в секрете.

Напомним, в прошлом году фестиваль Игоря Бутмана в Челябинске проходил при участии челябинского «Уральского диксиленда» и приглашенных гостей — театра пантомимы «Лицедеи», экзотической певицы Fantine, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова.