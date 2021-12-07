Инструкция: как челябинцам попросить подарок на всероссийской «Елке желаний»

Заявку нужно отправить до 11 декабря

До конца этой рабочей недели жители Челябинской области могут подать заявку на участие в акции «Елка желаний» — попросить подарок для себя или детей. Исполнять желания россиян будет армия волонтеров по всей России. Осчастливить всех не получится, но, возможно, повезет именно вам.

«Акция проходит несколько лет. За это время неравнодушные люди исполнили больше 21 тысячи самых разных желаний. Например, дети получали дорогие и нужные подарки, побывали на вертолетной экскурсии, брали интервью у президента, снялись в „Ералаше“, поплавали с дельфинами и катались на упряжке, попробовали себя в роли сотрудника ДПС, обняли панду», — сообщают организаторы акции.

Уже стало традицией, что в роли Деда Мороза на «Елке желаний» выступают и первые лица Челябинской области. Например, в прошлом году Алексей Текслер подарил гироскутер Арсению из Карабаша, а супруга губернатора Ирина Текслер — велосипеды тройняшкам Даше, Вике и Диме из Челябинска.

Подать заявку на участие в акции можно до 11 декабря на официальном сайте проекта.

Но стоит помнить, что эта елка не для всех, а для особенных семей и детей — кому сегодня нужна поддержка и помощь.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ

Заявки на участие в акции принимаются от людей, имеющих гражданство России или же вид на жительство в нашей стране. Кроме того, получатель подарка должен принадлежать к одной из пяти оговоренных категорий:

— это дети с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью от 3 до 17 лет включительно;

— взрослые с инвалидностью от 60 лет;

— дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

— дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей от 3 до 17 лет включительно;

— дети от 3 до 17 лет включительно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

ЧТО ПОПРОСИТЬ

Организаторы акции замечают: загадать можно только одно желание.

Оно может быть материальным: техника, одежда, игрушки, товары для хобби, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, книги. Например графический планшет, синтезатор или нарядное платье.

И нематериальным: встречи, поездки, цели. Например встреча со спортсменом или экскурсия.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте елкажеланий.рф.

2. Нажмите «Подать заявку на участие».

3. Внесите данные, загрузите фото и документы.

4. Расскажите об участнике: что умеет и любит делать.

5. Приложите ссылки на товар, чтобы исполнитель точно знал, какой подарок вам нужен.

6. Проверьте данные и отправьте заявку.

Заявки принимаются до 11 декабря. Исполнять желания волонтеры планируют в течение декабря, а также полтора месяца после Нового года.

Между тем уже в ближайшее воскресенье, 12 декабря, в самом Челябинске пройдет флешмоб региональной волонтерской акции «Снеговики-добряки». Неравнодушные челябинцы слепят из снега сказочных персонажей и разберут письма тяжелобольных ребятишек, которые также мечтают о новогодних подарках.