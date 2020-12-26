Алексей Текслер подарил мальчику из Карабаша гироскутер

О мечте восьмилетнего Арсения губернатор Челябинской области узнал во время акции «Елка желаний»

Сегодня, 26 декабря, в рамках рабочего визита в Карабашский городской округ губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил восьмилетнему Арсению долгожданный подарок — гироскутер. Несмотря на серьезное заболевание, мальчик полон решимости освоить его.

Неделю назад в здании правительства Челябинской области состоялась новогодняя акция «Елка желаний», в ходе которой первые лица региона сняли с елки шары с пожеланиями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Алексею Текслеру попался шар с пожеланием от восьмилетнего Арсения: ребенок написал, что очень хочет гироскутер. И вот спустя неделю мальчик получил долгожданный подарок из рук губернатора Челябинской области.

Несмотря на особенности развития, Арсений — очень активный ребенок, и принимает участие не только в жизни школы — Арсений учится во втором классе, — но и в различных спортивных соревнованиях.

«Арсений является призером конкурса рисунков „Моя школа“, победителем школьного этапа областного конкурса „Герои Отечества — наши земляки“. Также мальчик принимает участие в спортивных состязаниях, является победителем „Малых олимпийских игр 2019“»,— сообщает корреспондент «Первого областного» информагентства с места событий.

Поэтому поставленная цель — освоение гироскутера — без сомнения, будет достигнута.