В правительстве Челябинской области стартовала ежегодная акция «Елка желаний»

Исполнять желания детей будут Алексей Текслер с супругой, члены регионального правительства и главы муниципалитетов

Сегодня, 19 декабря, в здании правительства Челябинской области стартовала ежегодная акция «Елка желаний». Участие в добром мероприятии приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, все члены регионального правительства, а также главы районов. «Елку желаний» посетила и корреспондент «Первого областного» информагентства.

Суть акции в том, что чиновники, бизнесмены, предприятия и другие участники акции снимают с елки шарик, в котором находится письмо с желаемым подарком от ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации, и обязуются его исполнить. В этом году губернатору попалась игрушка с письмом от Арсения из Карабаша. Мальчик написал, что очень хочет гидроскутер, и в скором времени желание ребенка будет исполнено. Ирине Текслер достался шар с желанием тройняшек из Челябинска: Дарья, Виктория и Дмитрий очень хотят велосипеды. И их мечта тоже скоро осуществится.

«Мы понимаем, что это не просто елка, не просто елочные украшения, а шары — это мечты детей. Они ждут исполнения своих желаний и каждый из нас сегодня является волшебником. Давайте исполним мечты детей и принесем им праздник и праздничное настроение»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что в этом году традиционная «Елка желаний» пройдет в каждом муниципалитете.