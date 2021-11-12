Снеговики-добряки вручат подарки тяжелобольным детям к Новому году

Акция пройдет на всей территории Челябинской области

На Южном Урале стартует акция «Снеговики-добряки». Простых людей и организации приглашают подарить подарки тяжелобольным детям.



Акция проходит при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

«Когда дети тяжело болеют, родители вкладывают все свои ресурсы в лечение. Часто теряют работу, и им не до новогодних подарков. А дети остаются детьми, хотят праздника и волшебства. И нам очень хочется поддержать детей, чтобы у них оставались вера в чудо и силы бороться за свою жизнь», — объясняет Евгения Майорова.

Акция проходит уже третий год, и в 2021 году вводят новые правила. Теперь претендовать на подарки могут ребята от 3 до 18 лет, которые в этом году проходили или проходят лечение, реабилитацию в конкретных больницах. Их перечень есть на сайте акции, среди них Челябинская областная клиническая детская больница, Федеральный кардиоцентр и Детская городская больница Магнитогорска.

Подать заявку на подарок может больница или же НКО, которая курирует больного ребенка. Только будьте внимательны: пожелания принимаются до конца ноября.

Дети, участвующие в акции, напишут письма и расскажут, что хотят на Новый год. Стоимость подарка не должна превышать 10 тысяч рублей. В декабре в Челябинске устроят флешмоб, участники слепят армию снеговиков и получат письма от детей. Прочитав письма, волонтеры начнут готовить подарки для юных пациентов.

Напомним, в 2020 году роль «снеговиков» примерили на себя 478 участников, в том числе губернатор Алексей Текслер с супругой. Волонтеры купили подарки для 1241 ребенка.

Подать заявку на участие и узнать подробно об акции можно на сайте.