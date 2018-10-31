/ Охотника на лосей задержали полицейские Верхнего Уфалея

За браконьерство мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Нижем Уфалее сотрудники верхнеуфалейской полиции арестовали 59-летнего браконьера, который перевозил мясо лося на своем автомобиле. Всего в мешках у ранее не судимого охотника было свыше 100 килограмм разделанной туши животного.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в лесном массиве, полицейскими было обнаружено место разделывания животного, где были обнаружены голова и шкура самца. По данному факту в отделении дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». — рассказала сайту «Первый областной» Специалист по взаимодействию со СМИ полиции Верхнего Уфалея Альбина Алексеева.

Мужчину задержали. Он компенсировал материальный ущерб, нанесенный охотничьему угодью. Сейчас браконьер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что максимальное наказание по статье 258 «Незаконная охота» составляет 5 лет лишения свободы.