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/ Охотинспекторам в Челябинской области могут разрешить носить оружие

Охотинспекторам в Челябинской области могут разрешить носить оружие

Способы борьбы с браконьерами в регионе обсудили на заседании общественной палаты.
сегодня в 15:55
  |  Общество

Вопрос подняли после того, как в Карталинском районе от выстрела браконьера погиб инспектор охотнадзора Александр Минин. Оказалось, что в Челябинской области вместо необходимых 96 охотинспекторов работают только 23. На каждого приходится примерно 350 тысяч га. Сейчас им по-прежнему нельзя составлять протоколы об административных правонарушениях и досматривать транспортные средства. Инициативная группа предложила внести изменения на законодательном уровне, а также — разрешить охотинспекторам носить оружие в целях самообороны.

Необходима конфискация всех орудий охоты и транспортных средств. Штрафы платят далеко не все. А вот если браконьер лишится снегохода и своего ружья, то ему просто не на чем будет охотиться. Конфискация — лучшая мера профилактики. — считает заместитель начальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Вячеслав Ботов.

Также участники встречи заявили, что часть преступлений в сфере этих правонарушений не доходит до суда.

Всего в Челябинской области 112 охотничьих угодий площадью 6,6 млн га, закрепленных за 36 охотпользователями и 19 общедоступных охотничьих угодий площадью 801,8 тыс. га. Количество охотников — около 60 тысяч. Каждый год специалисты Министерства экологии выявляют более 700 правонарушений.

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Комментарии

Сергей Хомяков
16:13, 16.02.2018
А могут не разрешить.

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