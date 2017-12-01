/ Ашинских госавтоинспекторов подозревают в намеренном искажении ДТП

Возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Превышение должностных полномочий».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников Госавтоинспекции из Ашинского района. Двоих экс-инспекторов подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Удалось установить, что по их вине к ответственности привлекли невиновных.



По версии следствия, подозреваемые дважды в течение 2017 года вносили в официальные документы ложные сведения о фактах ДТП, что являлось основанием для получения гражданами страховых выплат. Также, в результате незаконных действий подозреваемых, к административной ответственности неправомерно был привлечен местный житель, который не принимал участия в ДТП. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.